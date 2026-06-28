Bri: "Rischio bolla Ai, alto debito e inflazione minacciano la crescita mondiale"

Il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale, combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato sui massima valori storici, con gli hedge fund, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla Bri, la banca dei regolamenti internazionali, con sede a Basilea, in Svizzera, una sorta di banca delle banche centrali, nel suo "Annual economic report" appena diffuso.
"La sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale, insieme alla vulnerabilità finanziarie e le finanze pubbliche sotto pressione, sono tra i punti critici che l'economia globale si trova ad affrontare", sottolinea la Bri, "e l'ottimismo riguardo all'intelligenza artificiale, potrebbe non durare". L'istituto ha come presidente, nominato da poco, del board, il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. È stato lo stesso Governatore a sottolineare come "il crescente ruolo degli hedge fund ad alta leva finanziaria crea un nuovo legame tra debito sovrano e stabilità finanziaria, aumentando i rischi per la stabilità".