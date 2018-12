Economia, allarme Bri: "Shock sui mercati non resterà caso isolato"

Proprio mentre, dopo anni di tassi zero e misure straordinarie, le banche centrali stavano iniziando a incamminarsi verso la normalizzazione, si rischiano nuovi shock. A mettere in guardia è la Banca dei regolamenti internazionali, che nel suo rapporto trimestrale definisce "un evento non isolato" quello subito dai mercati negli ultimi mesi. Le cause sarebbero la guerra dei dazi, la Brexit e lo scontro Italia-Ue sul bilancio.