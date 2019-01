Brexit, May: ok dialogo con opposizioni ma no al rinvio uscita da Ue

Il premier britannico, Theresa May, si dice disponibile a un "dialogo costruttivo e senza precondizioni" con le opposizioni su un piano B sulla Brexit. Secondo la May, però, un no deal può essere escluso solo sulla base dell'approvazione di un accordo. Non è previsto, infine, che la richiesta di un rinvio dell'uscita dall'Ue del 29 marzo possa essere rivolta a Bruxelles senza la preliminare indicazione di una nuova bozza d'intesa.