Brexit, calano cittadini Ue in cerca di lavoro nel Regno Unito: -36%

Il numero di cittadini dell'Unione europea in cerca di lavoro in Gran Bretagna è diminuito di oltre un terzo con la Brexit, secondo uno studio che espone l'impatto dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue sui datori di lavoro in Uk. I dati del sito web Indeed per le offerte di lavoro mostrano che le ricerche di un impiego nel Regno Unito da parte di persone con sede nell'Ue sono diminuite del 36% a maggio rispetto ai livelli medi del 2019.