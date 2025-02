Brescia, presentato il primo treno a idrogeno d'Italia

"E' una giornata molto importante – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – che conferma la vocazione della Lombardia a essere terra di primati e di eccellenze, sia per quanto riguarda la prima Hydrogen Valley, sia per la messa in funzione del primo treno alimentato interamente a idrogeno. Il percorso di modernizzazione nei trasporti e nelle infrastrutture prosegue all’insegna della sostenibilità. Oggi tocchiamo con mano un nuovo servizio offerto ai cittadini che contribuisce a migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario, in un'area in cui inizia un serio percorso di decarbonizzazione".