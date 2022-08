Borse, il gas affonda l'Europa: Milano -1,64%, Francoforte -2,3%

Seduta pesante per le Borse europee che scontano i timori per l'effetto che la crisi energetica avrà sull'economia Ue.

A Milano l'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,64%. A pagare però il prezzo più alto per via della forte esposizione alle importazioni di gas russo è la Borsa di Francoforte, il cui indice Dax ha perso il 2,32%. Male anche Parigi (-1,8%).