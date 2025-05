Seduta ampiamente positiva per le Borse europee: a Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dell'1,92% a 38.327 punti. Nel Vecchio continente la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un +2,5%, seguita da Parigi in crescita del 2,3% e da Amsterdam salita del 2,2%. Più caute Madrid e Londra, che hanno segnato comunque un aumento finale rispettivamente dell'1,2 e dell'1,1%.