Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones e S&P 500 da record

Chiusura in rialzo per la Borsa di New York: a Wall Street il Dow Jones e lo S&P 500 che aggiornano i loro record storici sulla scia dell'ottimismo su un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones sale infatti dello 0,68% a 27.678,64 punti, il Nasdaq avanza dello 0,28% a 8.434,52 punti, mentre l'indice S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,26% a quota 3.085,40 punti.