Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +1,11%, record Nasdaq

Chiusura in rialzo per la Borsa di New York: a Wall Street il Dow Jones guadagna l'1,11% a 27.346,82 punti. Record per il Nasdaq e l'indice S&P500, che chiudono rispettivamente in aumento dell'1,13% a 8.683,40 punti e dello 0,97% a quota 3.066,89 punti.