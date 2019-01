Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,70%, Nasdaq +0,08%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York, con gli investitori che hanno preferito ignorare lo stallo politico sullo shutdown, giunto al 33esimo giorno. A Wall Street l'indice Dow Jones guadagna lo 0,70% a 24.576 punti, il Nasdaq lo 0,08% a 7.025 punti, mentre l'indice S&P500 lo 0,22% a 2.638 punti.