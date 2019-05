Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,45%, Nasdaq +0,08%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. Wall Street recupera nel finale sulle ali della speranza che il dialogo con la Cina sui dazi non sia finito: il Dow Jones guadagna lo 0,45% a 25.945 punti, l'indice S&P500 avanza dello 0,38% a 2.881 punti, mentre il Nasdaq sale dello 0,08% a 7.916 punti.