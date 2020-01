Borsa, Wall Street apre negativa: Dow Jones -0,70%, Nasdaq -0,84%

Apertura in territorio negativo per Wall Street con le tensioni in Medio oriente. Il Dow Jones perde lo 0,70% a 28.436,21 punti, il Nasdaq cede lo 0,84% a 8.945,53 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,61% a 3.215,23 punti. In Europa prosegue in calo la seduta: Londra cede lo 0,79%, Parigi lo 0,9%, Francoforte l'1,2%, Milano lo 0,8%.