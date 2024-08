Borsa, venerdì nero per le europee: Piazza Affari la peggiore (-2,55%)

Il venerdì nero delle Borse si è chiuso con Parigi in calo dell'1,61%, Londra dell'1,31%, Francoforte del 2,33%, e Milano, la peggiore, del 2,55%. I listini sono reduci da due sedute pesanti mentre Zurigo, che nella vigilia era chiusa per festività, ha pagato il prezzo per intero lasciando sul terreno il 3,59%. Lo Stoxx 50 ha perso il 2,67% e se si guarda agli indici di settori il peggiore è lo Stoxx 600 Tecnologia che ha perso il 6%, seguito dall'indice dei servizi finanziari (-5,2%) e dalle banche (-4,3%). Le Borse sono appesantite dai dati statunitensi sulla disoccupazione aumentata ancora a luglio e dal crollo del comparto tecnologico a Wall Street.