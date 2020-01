Borsa, tonfo per Wall Street: Dow Jones -0,82%, Nasdaq -0,79%

Chiusura in forte ribasso per Wall Street, a causa delle tensioni internazionali. L'indice Dow Jones termina la seduta in calo dello 0,82% a 28.632,78 punti, il Nasdaq va giù dello 0,79% a 9.020,77. In caduta libera anche lo S&P500, dello 0,71% a 3.234,78 punti.