Borsa, Piazza Affari sbanda dopo la decisione della Fed: il calo dello spread non basta

Andamento negativo anche per i principali listini europei: a Parigi il Cac 40 ha ceduto l'1,78%, a Londra il Ftse 100 ha chiuso in ribasso dello 0,8%, mentre a Francoforte il Dax ha lasciato sul terreno l'1,44%. Gli effetti della decisione della banca centrale degli Stati Uniti, che ha "sfidato" il presidente Donald Trump, si sono sentiti soprattutto oltreoceano. Il Dow Jones ha perso l'1,60% a 22.950 punti, il Nasdaq è arretrato dell'1,66% a 6.232 punti. Crollano le azioni di Twitter: -12,85% a 28,70 dollari.



A Milano spiccano i ribassi del settore oil con oltre -4% per Saipem e Tenaris, in scia ai nuovi cali del prezzo del petrolio. Il future Wti è arrivato a cedere oltre il 5% a 45,7 dollari, sui minimi da luglio 2017. Il crollo generale dei mercati ha alimentato i timori di una recessione e il settore bancario ha pagato dazio in tutta Europa.



A Piazza Affari il titolo UniCredit guida i ribassi chiudendo con un calo del 5,01% a 10,21 euro. Perdite del 3,67% per Intesa Sanpaolo, -3,35% per Ubi. Fuori dal Ftse Mib balzo per Ovs (+11,11%) che bissa il +22% della vigilia.