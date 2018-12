L'intesa "tecnica" tra Italia e Ue piace ai mercati: spread in netto calo

L'accordo a Bruxelles fra Italia e Ue sulla Manovra, un' intesa "tecnica" che sarà all'esame dei commissari europei, viene promosso dai mercati. La Borsa di Milano apre in rialzo e lo spread Btp/Bund è in netto calo. Il premier Giuseppe Conte intanto riferirà alle 13 al Senato. In arrivo in commissione Bilancio un pacchetto di emendamenti: ecotassa fino a 2.500 euro sulle auto inquinanti, taglio delle risorse per la sicurezza sul lavoro.

Salvini: "Anche migliorata, salvi quota 100 e reddito cittadinanza" - "Dopo le polemiche la Manovra è persino migliorata, abbiamo inserito alcuni miglioramenti. I soldi per la riforma della legge Fornero e il reddito di cittadinanza erano anche troppi, meglio essere prudenti. Sono salvi quota 100 e reddito di cittadinanza, era il nostro impegno per cominciare a passare dalle parole ai fatti. Quota 100 è una possibilità di liberarsi dal'inizio del 2019 dalla gabbia della Fornero". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato dall'emittente radiofonica fiorentina Lady Radio.



Bene Piazza Affari, spread giù - La Borsa di Milano apre in rialzo con l'intesa tra il governo italiano e l'Ue sulla Manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,91% a 18.813 punti. Apertura in netto invece per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 259 contro i 269 di martedì in chiusura di giornata. Il rendimento del decennale scende al 2,84%.