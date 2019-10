Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a +0,41% 

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,41% a 22.107 punti mentre il Ftse All Share è salito dello 0,51% a 24.083 punti. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 139,7 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,82% sul mercato secondario.