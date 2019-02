Borsa, Piazza Affari apre positiva: Ftse Mib +0,15%

Avvio di giornata positivo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib dopo i primi scambi segna un progresso dello 0,15% a 20.333 punti mentre il Ftse Italia All Share guadagna lo 0,11% a 22.315 punti. Apertura in negativo, invece, per Tenaris, che nella prima mattinata ha diffuso i conti. Nonostante un utile in netto aumento, il titolo della società cede il 3,13% a 11,62 euro nei primi scambi di giornata.