Borsa, Milano apre in rialzo

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. Il primo Ftse Mib guadagna l'1,31% a 17.135 punti. Sprint di Bpm (+4,97%), Bper (+3,93%), Mediaset (+3,15%) e Mps (+3%). Nessun titolo in calo nel paniere principale. Cauta A2a (+0,39%), fanalino di coda. Apertura in rialzo anche per le altre Borse europee: Francoforte +1,00%, Londra +0,92% e Parigi +0,89%.