Borsa, Milano apre in positivo: Ftse Mib +1,08%, All Share +1,13%

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che guadagna l'1,08% a 20.541,78 punti mentre l'All Share l'1,13% a 22.416,93 punti. In avvio di contrattazioni lo spread tra Btp e Bund è poco mosso. Il differenziale tra i titoli di Stato ondeggia sui 205 punti base, livello molto simile a quello di venerdì. Il tasso di rendimento del decennale italiano è all'1,36%.