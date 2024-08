Crolla la Borsa di Tokyo, maggior flessione di sempre (-12,4%) | Anche Milano sprofonda e chiude a -2,27%

Chiusura pesante per Piazza Affari nel lunedì nero delle Borse mondiali. Il listino milanese ha chiuso in calo del 2,27%, a 31.293 punti, contenendo i ribassi nel pomeriggio, dopo che in mattinata era arrivato a perdere fino al 4,3%. Forti vendite sul titolo di Nexi che perde il 6,05% a 5,152 euro per azione. In netta flessione anche Erg (-4,77%), Saipem (-4,41%) ed Hera (-4,01%).