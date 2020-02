Effetto coronavirus sulle Borse, Piazza Affari crolla e chiude a -5,4%

Chiusura in profondo rosso per la Borsa di Milano per effetto dell'emergenza legata al coronavirus. A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in calo del 5,43% a 23.427 punti, mentre il l'Ftse All share in ribasso del 5,51% a quota 25.431 punti. La seduta ha causato una riduzione della capitalizzazione del paniere dei titoli principali della Borsa di Milano di 30 miliardi di euro.