Boom del turismo in Italia: nei primi dieci mesi del 2019 gli stranieri hanno speso 40 miliardi in Italia

"Abbiamo voluto imprimere una nuova centralità al turismo italiano che rappresenta un asset economico primario per l'Italia, pari non solo al 13% del Pil ma anche a 4,2 milioni di occupati in questo settore, dato per cui siamo leader in Europa. In crescita anche i dati sugli arrivi aeroportuali che chiudono i primi 11 mesi 2019 con un +4% di passeggeri totali, che sale a +5,8 per cento su quelli internazionali", ha spiegato la sottosegretaria al Turismo del Mibact Lorenza Bonaccorsi che ha presentato il piano annuale del turismo italiano assieme al presidente dell'Enit, Giorgio Palmucci.

"Tra i turisti che visitano di più l'Italia - ha spiegato Palmucci - ci sono come al solito i Paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera che rappresentano il 25% dei turisti internazionali. Ma è salito ancora il numero dei turisti dalla Russia, dagli Usa, dal Canada e dalla Cina. Nel 2020 ci aspettiamo una crescita ancora maggiore di questi ultimi, dato che è l'anno della cultura Italia-Cina e grazie anche all'aumento dei voli tra i nostri Paesi".



Per il 2020 Enit ha destinato il 22,7% alle iniziative sui nuovi target del lusso. Si punta anche al turismo slow a cui sarà riservato il 34,8% delle azioni e al turismo active con il 26,7%. "Sono oltre 40 le fiere previste quest'anno - ha concluso Palmucci - e tra gli eventi e le celebrazioni in cantiere ricordo il centenario dell'Enit, le celebrazioni degli anniversari di Raffaello, Federico Fellini e Pellegrino Artusi".