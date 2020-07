Bonus vacanze, Pisano: "Domande sono 306mila, usato da 5mila famiglie"

Ad oggi, attraverso la app IO, "sono stati erogati più di 306.523 bonus vacanze, per un controvalore economico di oltre 140 milioni. Il buono è stato già speso da 5.432 famiglie". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Innovazione, Paola Pisano, aggiungendo che "si può utilizzare per i soggiorni in Italia a partire dal 1 luglio e potrà essere richiesto fino al 31 dicembre".