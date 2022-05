Bonus trasporti 2022, 60 euro per gli abbonamenti: ecco come richiederlo

Non solo il bonus da

200 euro

bonus trasporti pubblici 2022

60 euro

31 dicembre 2022.

che la maggior parte dei lavoratori dipendenti e pensionati attende nella busta paga di luglio. Con il Dl Aiuti, arriva anche il. Si tratta di un contributo dadestinato all'acquisto di abbonamenti per mezzi pubblici o di biglietti per il trasporto ferroviario nazionale, da utilizzare entro il

CHI PUÒ RICHIEDERE IL BONUS E COME

35mila euro

60 giorni

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito sotto i. La richiesta può essere inoltrata dalla piattaforma informatica che sarà predisposta entrodalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il rischio è quello di un altro click-day, con il probabile intasamento della piattaforma perché vale la regola dell'ordine di arrivo. In altre parole, i fondi saranno disponibili fino ad esaurimento.

STANZIATI 100 MILIONI DI EURO

100 milioni di euro

35mila euro di reddito

Per il bonus il governo ha messo a disposizioneper il 2022 che, secondo le stime, sarebbero sufficienti per rispondere alle richieste di un milione e mezzo di italiani. Il limite deiper fare domanda non riguarda solo redditi da lavoro o pensione, ma sono interessati tutti quelli dichiarati e imponibili ai fini fiscali, come per esempio gli affitti per i quali si paga la cedolare secca.

COME USARE IL BONUS

abbonamento

nome del beneficiario

rimborso

Come funziona e chi può utilizzare il bonus? Si può usare per l'acquisto di un soloe non è cedibile. Sul bonus viene riportato ilche potrà così procedere all'acquisto dell'abbonamento. Se in una famiglia ci sono più persone che utilizzano i mezzi pubblici, ogni componente deve fare la propria richiesta, ammesso che rispetti i limiti di reddito previsti. Al momento non è ancora chiaro se chi ha già acquistato un abbonamento potrà richiedere ildalla piattaforma. In attesa di indicazioni è bene conservare la ricevuta che attesti l'acquisto.

LA DETRAZIONE NELLA DICHIARAZIONE

bonus

250 euro.