Bonus per bici e monopattini, "assalto" nel clic day: il sito va in tilt | Il ministro Costa si infuria coi gestori informatici

Clic day "intasato" per il bonus mobilità: sul sito, attivo dalle 9 di martedì, ci sono fino a 500mila utenti in attesa di poter ricevere il contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro per l'acquisto di bici e monopattini. Inoltre, tra gli utenti che sono riusciti a collegarsi, in molti segnalano che lo Spid di Poste non viene riconosciuto e dunque non è possibile completare la procedura.

Costa chiama ad di Sogei e Poste - Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5s), ha telefonato agli amministratori delegati di Sogei (la società del ministero dell'Economia che gestisce il sito web per l'erogazione del bonus mobilità) e di Poste (che gestisce lo Spid), per chiedere loro di seguire in prima persona la vicenda del bonus, dopo i problemi registrati dagli utenti. Lo riferiscono fonti del ministero, che parlano di un ministro "infuriato" e di telefonate "molto dure".

Costa: "Fondi ci sono per tutti" - Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare annuncia che i contributi all'acquisto di biciclette e veicoli elettrici sono garantiti a tutti richiedenti. Prevedendo l'assalto alla piattaforma informatica, Sergio Costa ha cercato di rassicurare: "La corsa ai clic non è necessaria, i fondi ci sono per tutti. Abbiamo 200 milioni in cassa, ma già abbiamo negoziato per avere altre risorse li' dove si dovesse superare la quota messa da parte e le risorse arriveranno con la legge di stabilità". Il ministero annuncia fondi sufficienti per garantire il bonus a 600mila persone.

Alle 9 il server era già crollato - In realtà quasi tutti quelli che avevano necessità di richiedere il bonus erano pronti per la "corsa" del clic day e un minuto prima delle 9, l'ora stabilita per l'accesso alla sala d'attesa virtuale, il sito bonusmobilita.it è andato in crash e la piattaforma non dava più risposta. Ci è voluto un quarto d'ora per ripristinare tutto e i più fortunati sono stati ammessi in una sala d'attesa virtuale dove in centinaia di migliaia si sono messi in coda per entrare all'area riservata con le credenziali Spid. Una volta entrati parte l'altro conto alla rovescia: 20 minuti di tempo per eseguire la pratica. E nel caso in cui non si riuscisse a completare la procedura, si viene indirizzati al sistema di accodamento per effettuare un nuovo accesso.