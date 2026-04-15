Per accedere al beneficio è necessario rispettare alcune condizioni. Innanzitutto, è richiesta la residenza in Italia; per i cittadini extracomunitari è indispensabile un permesso di soggiorno di durata adeguata. Dal punto di vista economico, il limite è fissato a un Isee non superiore a 40mila euro. Non si tratta, però, dell’Isee tradizionale: viene utilizzato un indicatore specifico per le prestazioni familiari, che tiene conto in modo più favorevole delle famiglie numerose e di quelle con abitazione di proprietà, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari.