Bonus nuovi nati 2026, via libera alle domande: mille euro per sostenere le famiglie
È un sostegno economico pensato per accompagnare i primi mesi di vita dei nuovi nati: ecco i requisiti, gli importi e le modalità di accesso al bonus
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È scattata la possibilità di richiedere il bonus nuovi nati 2026, un contributo da mille euro pensato per accompagnare le famiglie in uno dei momenti più importanti della vita. Un sostegno concreto che punta ad alleggerire il peso delle prime spese legate all'arrivo di un figlio. Il bonus è rivolto a tutte le famiglie che nel corso del 2026 accolgono un bambino, sia attraverso nascita che adozione o affidamento pre adottivo. Si tratta di un contributo una tantum da 1000 euro, destinato a chi rientra nei requisiti previsti, con l'obiettivo di offrire un supporto immediato nei primi mesi.
Requisiti richiesti: Isee e residenza
Per accedere al beneficio è necessario rispettare alcune condizioni. Innanzitutto, è richiesta la residenza in Italia; per i cittadini extracomunitari è indispensabile un permesso di soggiorno di durata adeguata. Dal punto di vista economico, il limite è fissato a un Isee non superiore a 40mila euro. Non si tratta, però, dell’Isee tradizionale: viene utilizzato un indicatore specifico per le prestazioni familiari, che tiene conto in modo più favorevole delle famiglie numerose e di quelle con abitazione di proprietà, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari.
Tempistiche da rispettare
Uno degli aspetti più importanti riguarda le scadenze. La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Superato questo termine, si perde il diritto al contributo. Per chi ha già avuto o accolto un figlio nel corso dell'anno, è prevista una finestra dedicata che consente comunque di accedere al bonus, purché si rispetti il termine fissato per completare la richiesta.
Come presentare la domanda
Le famiglie possono inoltrare la richiesta attraverso diversi canali. Il modo più veloce è utilizzare i servizi online dell'Inps, accedendo con le proprie credenziali digitali e compilando la procedura guidata. In alternativa, è possibile utilizzare l’app mobile dell'istituto oppure rivolgersi a patronati e al contact center, così da ricevere assistenza nella compilazione.