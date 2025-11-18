Bonus elettrodomestici, boom di richieste: verso esaurimento fondi già in giornata

Dopo una mattinata segnata da blocchi e rallentamenti, App Io e il portale bonuselettrodomestici.it tornano accessibili mentre le richieste continuano a crescere e le risorse disponibili risultano prossime al termine
Le piattaforme digitali dedicate alla richiesta del bonus elettrodomestici sono nuovamente operative dopo una serie di blocchi e riattivazioni avvenute nella prima parte della giornata. La forte affluenza ha messo sotto stress sia la App Io sia il portale bonuselettrodomestici.it, causando uno stop-and-go continuo che ha reso difficoltoso per molti utenti completare la procedura. Secondo quanto comunicato dalla società che gestisce i servizi, la quantità di domande ha superato ogni previsione e il monitoraggio prosegue mentre i fondi disponibili, pari a 48,1 milioni di euro, risultano vicini all'esaurimento già entro oggi.
I disservizi sono iniziati nelle prime ore del mattino, con rallentamenti significativi sulla App Io, che in alcuni momenti reindirizzava automaticamente gli utenti verso il sito dedicato al bonus elettrodomestici. Anche il portale ha però rapidamente mostrato difficoltà di accesso, fino a diventare irraggiungibile in più fasi. Le due piattaforme hanno quindi alternato momenti di blocco e ripristino che riportano un quadro di forte pressione dovuto all'alto numero di richieste concentrate in poche ore. La situazione si è stabilizzata solo nel corso della mattinata, quando entrambi i servizi sono tornati pienamente operativi.
La società incaricata della gestione delle piattaforme ha comunicato di essere al lavoro per garantire continuità e stabilità ai servizi. Il monitoraggio viene effettuato in tempo reale, con l'obiettivo di prevenire ulteriori interruzioni. Dalle informazioni diffuse emerge che il disservizio non è legato a problemi infrastrutturali pregressi, ma al volume eccezionale delle domande arrivate in un arco temporale molto breve. L'andamento delle richieste resta comunque elevato anche dopo il ripristino, motivo per cui le piattaforme continuano a essere costantemente osservate per mantenere la piena funzionalità.
I 48,1 milioni di euro predisposti per il bonus potrebbero esaurirsi già oggi, alla luce della velocità con cui stanno arrivando le prenotazioni. L'elevato interesse registrato fin dalle prime ore ha infatti accelerato la corsa al contributo, con un numero di accessi concentrato che ha contribuito a stressare i sistemi digitali. La disponibilità residua dei fondi è oggetto di costante verifica, poiché il ritmo delle richieste potrebbe determinare la chiusura anticipata dell'iniziativa rispetto alle previsioni iniziali.
Il bonus può essere richiesto attraverso due canali principali: la App Io e il portale bonuselettrodomestici.it. Entrambi i servizi operano in modo coordinato e permettono agli utenti di inoltrare la prenotazione seguendo una procedura guidata. Per il momento non sono state segnalate ulteriori anomalie, anche se il quadro rimane in continua evoluzione.