Bonus elettrodomestici, boom di richieste: verso esaurimento fondi già in giornata

Le piattaforme digitali dedicate alla richiesta del bonus elettrodomestici sono nuovamente operative dopo una serie di blocchi e riattivazioni avvenute nella prima parte della giornata. La forte affluenza ha messo sotto stress sia la App Io sia il portale bonuselettrodomestici.it, causando uno stop-and-go continuo che ha reso difficoltoso per molti utenti completare la procedura. Secondo quanto comunicato dalla società che gestisce i servizi, la quantità di domande ha superato ogni previsione e il monitoraggio prosegue mentre i fondi disponibili, pari a 48,1 milioni di euro, risultano vicini all'esaurimento già entro oggi.