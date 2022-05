Bonus auto e moto, incentivi a partire da lunedì: ecco come funzionano

Arrivano lunedì 16 maggio gli incentivi verdi per auto e moto.

Conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, che ne sancirà l'immediata operatività. Pronti a essere sbloccati 650 milioni di euro per il 2022, altrettanti nel 2023 e altri ancora nel 2024, per un totale di quasi due miliardi in tre anni.