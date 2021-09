Bonomi: "Confindustria non si candida a fare un partito"

Ansa

Confindustria non ha intenzione di coprire alcun vuoto politico. Lo ha spiegato il numero uno dell'organizzazione delle imprese Carlo Bonomi, secondo cui "Confindustria non si candida a fare un partito" perché "abbiamo rispetto dei partiti e delle istituzioni". Il governo Draghi, ha aggiunto, ha fatto "cose che servivano per il Paese" per quanto riguarda vaccini, Pnrr e credibilità internazionale dell'Italia.