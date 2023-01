Bonomi (Confindustria): "2023 in ripresa, ora il governo non faccia errori"

Per Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, "il 2023 non sarà così fosco, anzi ci aspettiamo un'inflazione in calo e una ripresa robusta del commercio internazionale".

Ma per una piena ripresa, avverte Bonomi, servono "due condizioni: che l'inflazione non torni a infiammarsi, e che il governo non sbagli gli interventi di politica industriale". "Stiamo andando meglio dei nostri competitor. Francia e Germania segnano il passo, noi conquistiamo quote di mercato", ha poi aggiunto.