Bonetti: "Dal terzo figlio l'assegno unico cresce per tutti i figli"

ansa

L'assegno unico, già nella misura ponte che parte a luglio, "cambia approccio e dal terzo figlio aumenta in modo significativo per tutti i figli". Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, aggiungendo: "In Francia questa scelta ha pagato. Siamo nella fase in cui è importante darci degli obiettivi riguardo alla denatalità e soprattutto partire: l'Istat prevede di andare sotto i 400mila nati il prossimo anno. La strada va aperta".