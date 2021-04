Bonetti: "Assegno unico a regime da gennaio 2022"

-afp

L'assegno unico e universale completo partirà a regime da gennaio 2022, ma il percorso comincerà dal primo luglio. Lo ha annunciato il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, aggiungendo: "Non vogliamo che accada che le famiglie abbiano disagi. Siccome i dipendenti oggi stanno percependo le loro detrazioni in busta paga, questi primi sei mesi devono innestarsi su un percorso di detrazione fiscale che deve continuare".