Bollette, von der Leyen: "Tasse sull'elettricità troppe alte in Ue"

Molte voci delle bollette energetiche "rimangono troppo elevate: lo scorso anno sono aumentate le tasse, i prelievi e gli oneri sia per l'industria che per le famiglie". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che l'elettricità "è colpita in modo sproporzionato, con tasse per l'industria 15 volte superiori a quelle per il gas e per le famiglie 5 volte superiori. Ciò va contro la nostra necessità di elettrificare massicciamente e, come tutti sappiamo, l'elettrificazione dovrebbe essere al centro della nostra competitività, della nostra sicurezza energetica e dei nostri obiettivi climatici".