Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Bollette, von der Leyen: "Tasse sull'elettricità troppe alte in Ue"

20 Ott 2025 - 12:05
© ansa

© ansa

Molte voci delle bollette energetiche "rimangono troppo elevate: lo scorso anno sono aumentate le tasse, i prelievi e gli oneri sia per l'industria che per le famiglie". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che l'elettricità "è colpita in modo sproporzionato, con tasse per l'industria 15 volte superiori a quelle per il gas e per le famiglie 5 volte superiori. Ciò va contro la nostra necessità di elettrificare massicciamente e, come tutti sappiamo, l'elettrificazione dovrebbe essere al centro della nostra competitività, della nostra sicurezza energetica e dei nostri obiettivi climatici".

bollette
tasse
elettricita
ursula von der leyen