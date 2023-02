Bollette luce, nel 2022 le famiglie italiane hanno speso il 108% in più rispetto all'anno precedente

Il 2022 è stato segnato dai rincari sulle bollette dell'energia: per le famiglie italiane quello passato è stato un anno da dimenticare, con rincari per la luce in media del 108% e per il gas del 57%.

Secondo l'indagine di Facile.it gli italiani hanno infatti speso in media 1.434 euro in più per l'elettricità, e 1.459 euro in più per il combustibile rispetto al 2021. Il futuro promette Giorgetti sarà segnato da un calo dei prezzi, anche se il Codacons prima dell'arrivo del 2023 aveva lanciato un nuovo allarme. Per quanto riguarda l'anno passato le regioni più care per la spesa media sulla bolletta elettrica sono state la Sardegna (1.789 euro), la Sicilia (1.627 euro) e la Campania (1.519 euro). Per il gas, invece, le regioni che hanno pagato il conto più salato sono state il Trentino-Alto Adige (1.729 euro), l'Emilia-Romagna (1.646 euro) e la Lombardia (1.639 euro).