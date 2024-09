Bollette gas, prorogata la "Placet in deroga", cosa cambia per gli utenti

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha deciso di estendere per un altro anno il regime cosiddetto placet in deroga che riguarda tutti i soggetti considerati non vulnerabili che ancora non hanno effettuato il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. L'obiettivo è quello di fornire più tempo agli utenti per trovare le offerte più convenienti.