Bollette: da aprile +3,8% per l'elettricità, +3,9% per il gas 

Per il secondo trimestre dell'anno è previsto un aumento del 3,8% delle bollette per l'elettricità e del 3,9% per il gas. Secondo l'Autorità di regolazione per Energia Reti Ambiente, il rincaro è dovuto alla crescita dei prezzi delle materie prime che ha caratterizzato gli ultimi mesi del 2020 e soprattutto il primo trimestre 2021.