Bollette, Arera: per la famiglia tipo 1.150 euro per la luce in un anno

La spesa per la luce per la famiglia tipo sarà di circa 1.150 euro in un anno (periodo 1 ottobre 2022-30 settembre 2023), con un incremento del 7,3% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente.

Lo ha reso noto l'Arera nell'aggiornamento trimestrale delle bollette elettriche per il mercato in tutela. Resta "sostanzialmente invariata", con un +0,4% per il terzo trimestre del 2023, la bolletta elettrica per la famiglia tipo nel mercato tutelato.