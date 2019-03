Blutec, per stabilimento Termini Imerese era pronto piano di 50 mln

Un piano di acquisto da 50 milioni di euro per rilanciare lo stabilimento di Termini Imerese. È questo il cuore del Memorandum of understanding predisposto il 28 febbraio scorso tra Blutec e la casa di produzione automobilistica cinese, Jiayuan, pubblicato in esclusiva da Corriere.it. L'intesa per riattivare l'ex fabbrica della Fiat sarebbe dovuta essere sancita il 21 marzo. Tutto ciò prima dell'arrivo della magistratura che ha sequestrato la società.