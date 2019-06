Blutec, accordo al Mise: cigs finanziata fino al 31 dicembre

Accordo raggiunto al tavolo al Mise per la cassa integrazione alla Blutec di Termini Imerese. La misura della cig straordinaria per i lavoratori dello stabilimento siciliano sarà rifinanziata, come si legge nel documento, "a partire dal primo luglio e fino al 31 dicembre 2019". Il governo mette a disposizione fino a 30 milioni di euro, mentre la Regione Sicilia destinerà all'impianto 12 milioni tra i 20 destinati alle Aree di crisi complessa.