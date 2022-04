BIT 2022, a Milano il Premio Voucher e l'Aperiviaggi per festeggiare la ripartenza del Turismo

Quest'anno, auspicando la ripresa dell’industria del turismo e del suo indotto, Anna Di Maria e Paky Arcella consegneranno il Premio Voucher ad alcuni operatori del medesimo settore, a giornalisti e ad artisti che, con il loro operato, hanno posto in luce l’importanza del turismo e di tutto quanto intorno a esso ruota. Tra i premiati vi sono l’armatore Maurizio Aponte della compagnia di Navigazione NLG, che offre l’opportunità ai turisti di tutto il mondo di visitare destinazioni molto ambite, tra le quali l’Isola di Capri, il Presidente Marco Pennisi di PALMA Mysuite www.palmamysuite.com, il Direttore del settimanale "Novella Duemila" Roberto Alessi, l’artista musicale statunitense Ronnie Jones, per il Brand ALV Andare Lontano Viaggiando Alviero Martini e il giornalista Biagio Maimone, direttore di Marketingjournal.it, il quale opera come ufficio stampa di iniziative culturali, anche finalizzate alla solidarietà.

Tra i premiati si annovera anche la Nazionale Italiana Artisti TV, per la sua attività solidale e benefica, svolta per 35 anni, grazie al supporto di oltre 350 suoi artisti, in tutta Italia, mediante i quali è riuscita a raccogliere fondi per quasi 7 milioni di euro. A impreziosire l’evento contribuirà l’intervento artistico della cantante italo-australiana Gisella Cozzo e della giovane promessa musicale Luca Veneri. Sarà presente anche la testata giornalistica Latino Quotidiano - Tg Festival per rimarcare l’importanza della ripartenza di tale settore tanto martoriato. Ospiti eccezionali parteciperanno all'evento e faranno da cornice a questa meravigliosa iniziativa, sempre presente come Fuori Fiera per i più importanti Happening del turismo, ossia BMT, TTG e BIT.