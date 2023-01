Confermato sciopero benzinai il 25 e il 26 gennaio

Benzinai: "Decreto inutile, il cartello è una penalizzazione"

L'obbligo della cartellonistica per l'esposizione del prezzo medio, previsto dal decreto trasparenza, "penalizza i benzinai ed è inutile per far abbassare i prezzi". Questa la critica principale avanzata dalla categoria dei gestori dopo l'incontro con il governo. Per Giuseppe Sperduto della Faib c'è "una penalizzazione per un cartello inutile, siamo una categoria che basa il proprio lavoro sulla trasparenza e ora il decreto genera ulteriore confusione. Le nostre stazioni non sono delle frutterie". Massimo Terzi, di Anisa Confcommercio, ha spiegato che "non è certo un cartello che può risolvere i problemi". Per Roberto Di Vincenzo, della Fegica, c'è invece "un problema vero di riassetto del settore. I gestori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione di prezzo entro otto giorni. L'osservatorio prezzi è a disposizione di tutti. La rilevazione settimanale dei prezzi la fa il ministero".