Benzinai, indetto sciopero generale per mercoledì 17 luglio

La Federazione autonoma italiana benzinai ha deciso di proclamare uno sciopero generale per mercoledì 17 luglio 2019. Nel comunicato si legge che "l'entrata in vigore della comunicazione telematica dei corrispettivi desta forti preoccupazioni nella categoria: non ci sono ancora i nuovi registratori fiscali, mentre l'atteso provvedimento di chiarimento nel dl Crescita non risolve il problema di uno slittamento dell'obbligo al primo gennaio 2020".