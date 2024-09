Carburanti, prezzi medi in calo con benzina self a 1,745 euro/litro

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, che ha elaborato i dati dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, le medie nazionali dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa risultano nuovamente in calo. La benzina self service scende a 1,745 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,749, pompe bianche 1,736), il diesel self service a 1,627 euro/litro (-4, compagnie 1,631, pompe bianche 1,618). La benzina servito a 1,890 euro/litro (-4, compagnie 1,932, pompe bianche 1,808), diesel servito a 1,772 euro/litro (-4, compagnie 1,814, pompe bianche 1,690).