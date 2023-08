Benzina, i prezzi salgono ancora: verde ai massimi da un anno

Il prezzo della benzina torna a salire, raggiungendo i valori massimi da un anno.

L'operazione cartelloni, voluta dal governo per rendere il prezzo dei carburanti più trasparente, è scattata da una settimana, ma negli stessi giorni si è registrata un'impennata di 3 centesimi al litro per la verde e di 5 centesimi per il diesel. Le associazioni dei consumatori hanno protestato contro quella che hanno definito "una stangata sulle vacanze e l'ennesima speculazione sull'esodo degli italiani". Nel mirino le accise: "Il governo le tagli".