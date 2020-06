Benzina, il prezzo torna a 1,4 euro nella Fase 3

Risale a quota 1,4 euro al litro il prezzo medio in modalità self service della benzina, dopo il calo nel periodo del lockdown, legato al crollo dei consumi e delle quotazioni internazionali. Al servito, la verde costa in media 1,547 euro al litro, con gli impianti tra 1,551 e 1,613 euro al litro (no logo 1,432). Codacons denuncia: "L'aumento dei prezzi risiede nell'incremento degli spostamenti della Fase 3, non all'andamento delle quotazioni".