Beni industriali: cosa sono, quali dazi impone l'Ue agli Usa e quanto valgono negli scambi bilaterali

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "Siamo pronti a negoziare con gli Stati Uniti. In effetti, abbiamo offerto tariffe zero per zero per i beni industriali, come abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali, perché l'Europa è sempre pronta per un buon affare". Questa dichiarazione evidenzia la volontà dell'Ue di tendere la mano verso Trump per eliminare i dazi sui beni industriali nel commercio con gli Stati Uniti, promuovendo così una maggiore liberalizzazione degli scambi.​