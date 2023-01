Lagarde: la Bce manterrà la rotta sui tassi

Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, durante un panel del Forum economico mondiale a Davos. Lagarde ha spiegato inoltre che l'inflazione "continua ad essere troppo alta" e ha sottolineato che il mercato del lavoro europeo "non è mai stato così vibrante".

"L'inflazione nell'eurozona è troppo elevata, siamo decisi a ricondurla al 2%. L'inflazione rimane il primo obiettivo della Banca Centrale Europea", ha aggiunto Lagarde. "Noi manterremo la rotta fino a quando non ci saremo trasferiti in un territorio restrittivo abbastanza a lungo da permetterci di riportare l'inflazione al 2% in modo tempestivo", ha precisato.

Lagarde: mercati scettici su efficacia Bce? "Rivedano le posizioni" ."Li inviterei a rivedere le loro posizioni". Così la presidente della Bce ha risposto a chi le chiedeva cosa rispondere alle previsioni dei mercati che, secondo chi faceva la domanda, risultano non convinte sulla capacità della Bce di riportare l'inflazione al suo target del 2% in maniera tempestiva.