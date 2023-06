Bce, Pichetto: "Aumento dei tassi può essere un boomerang"

Anche il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si schiera contro la Bce.

"Credo che un eccessivo aumento dei tassi rischi di rivelarsi un boomerang", dice in un'intervista a La Stampa. Secondo Pichetto la sfida economica non è solo italiana ma è europea, bisogna fare i passi in modo graduale, creare le condizioni per il mercato e le produzioni. "C'è una stasi nella fiducia del sistema produttivo - spiega -, vale anche per grandi realtà come la Germania, perché risente della situazione geopolitica internazionale, dell'aumento dei prezzi delle materie prime e del costo dell'energia".