Bce, Draghi a Trump: "Tasso di cambio non è nostro obiettivo"

Il presidente della Bce, Mario Draghi, risponde al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che su Twitter lo ha accusato di aver fatto scivolare il tasso di cambio euro/dollaro avvantaggiando ingiustamente l'export europeo. "Ho appena detto che siamo pronti a usare tutti gli strumenti necessari per riportare il tasso d'inflazione al nostro obiettivo", ha detto Draghi sottolineando che "non abbiamo come obiettivo il tasso di cambio".